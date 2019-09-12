Судья-колядник Зварич оспаривает свой приговор
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Бывший судья Игорь Зварич оспаривает приговор по которому он был приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает УНН.
Зварыч обратился в Оболонский райсуд Киева с заявлением об обжаловании приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.
“Открыть уголовное производство по заявлению ОСОБА_1 (Зварыч — ред.) о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам приговора Оболонского районного суда г. Киева от 19 сентября 2011 года. Назначить судебное заседание по уголовному производству по вновь открывшимся обстоятельствам на 12 сентября 2019 в 15 час. 00 мин. в помещении Оболонского районного суда”, — говорится в постановлении суда.
Напомним, 19 сентября 2011 года Зварыч был осужден по ч. 3 ст. 368 УК Украины (в редакции от 05.04.2001 года), ч. 2 ст. 368 УК Украины (в редакции от 05.04.2001 года), ч. 2 ст. 376 УК Украины, ч. 2 ст. 383 УК Украины, ст. 70 УК Украины к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должность судьи и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях сроком на 3 года и с конфискацией всего имущества, находящегося в его собственности.
В тюрьме он написал книги “Mein Kampf in Ukraine”, “Судья коммунист” и “Судья националист”.
Благодаря закону “Савченко” Зварыч вышел досрочно в 2016 году.
Напоминаем, зимой экс-судье Игорю Зваричу отказали в условно-досрочном освобождении.