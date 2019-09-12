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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106063 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119078 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110703 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116960 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123289 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149903 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149746 просмотра

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Судья-колядник Зварич оспаривает свой приговор

Судья-колядник Зварич оспаривает свой приговор

Киев  •  УНН

 • 24865 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Бывший судья Игорь Зварич оспаривает приговор по которому он был приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает УНН.

Зварыч обратился в Оболонский райсуд Киева с заявлением об обжаловании приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

“Открыть уголовное производство по заявлению ОСОБА_1 (Зварыч — ред.) о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам приговора Оболонского районного суда г. Киева от 19 сентября 2011 года. Назначить судебное заседание по уголовному производству по вновь открывшимся обстоятельствам на 12 сентября 2019 в 15 час. 00 мин. в помещении Оболонского районного суда”, — говорится в постановлении суда.

Напомним, 19 сентября 2011 года Зварыч был осужден по ч. 3 ст. 368 УК Украины (в редакции от 05.04.2001 года), ч. 2 ст. 368 УК Украины (в редакции от 05.04.2001 года), ч. 2 ст. 376 УК Украины, ч. 2 ст. 383 УК Украины, ст. 70 УК Украины к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должность судьи и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях сроком на 3 года и с конфискацией всего имущества, находящегося в его собственности.

В тюрьме он написал книги “Mein Kampf in Ukraine”, “Судья коммунист” и “Судья националист”.

Благодаря закону “Савченко” Зварыч вышел досрочно в 2016 году.

Напоминаем, зимой экс-судье Игорю Зваричу отказали в условно-досрочном освобождении.

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