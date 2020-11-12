Зеленському не сподобались новини в телевізорі

“Опонентів, які радіють моїй хворобі близько до серця не приймаю. Чи не єдиний плюс вірусу — це не відчувати запахів, тому не звертаю уваги на продукцію життєдіяльності деяких телеканалів та деяких експертів”, — сказав Зеленський.

За його словами, він хотів розпочати своє звернення з самоізоляції позитивно та спіймав себе на думці, що 2020 рік дійсно перевернув з ніг на голову традиційні поняття.

“Слово негативний приносить людям радість, людям приносить радість, щастя, бо негативний тест означає одужання, а слово позитивний навпаки стало негативним. Вчора пізно ввечері намагаючись заснути, я дивився телевізор та зрозумів, що такий самий принцип сповідують наші телеканали. Хоча місцеві вибори здається скінчилися”, - сказав Президент.

Зеленський зауважив, що хороших новин на різних телеканалах, на телеканалах впливових бізнесменів та політиків, або немає, або позитив, на жаль, перетворюється на негатив.

"На біле вже часто кажуть чорне. Всупереч традиціям у мене, як у Президента України, своїх телеканалів, своїх ЗМІ немає, тому я вирішив, що буду сам розповідати вам про події робочого дня, без посередників, без маніпуляцій, найважливіше, без брехні“, — розповів Зеленський.

Окрім того, в кінці відео Зеленський закликав людей берегтися від COVID-19 дотримуючися дистанції та носити маску, зміцнювати імунітет, займатися спортом та коханням.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський почувається добре та продовжує виконувати свої обов’язки — “від роботи не ізолювався”.



Як повідомлялося, що 9 листопада у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.