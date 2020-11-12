Зеленскому не понравились новости в телевизоре

"Оппонентов, которые радуются моей болезни близко к сердцу не приемлю. Едва ли не единственный плюс вируса - это не чувствовать запахов, поэтому не обращаю внимания на продукцию жизнедеятельности некоторых телеканалов и некоторых экспертов", - сказал Зеленский.

По его словам, он хотел начать свое обращение из самоизоляции положительно и поймал себя на мысли, что 2020 год действительно перевернул с ног на голову традиционные понятия.

"Слово отрицательный приносит людям радость, людям приносит радость, счастье, потому что отрицательный тест означает выздоровление, а слово положительный наоборот стало отрицательным. Вчера поздно вечером пытаясь заснуть, я смотрел телевизор и понял, что такой же принцип исповедуют наши телеканалы. Хотя местные выборы кажется закончились", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что хороших новостей на разных телеканалах, на телеканалах влиятельных бизнесменов и политиков, либо нет, либо позитив, к сожалению, превращается в негатив.

"На белое уж часто говорят черное. Вопреки традициям у меня, как у Президента Украины, своих телеканалов, своих СМИ нет, поэтому я решил, что буду сам рассказывать о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, самое важное, без лжи", - рассказал Зеленский.

Кроме того, в конце видео Зеленский призвал людей беречься от COVID-19 соблюдая дистанцию и носить маску, укреплять иммунитет, заниматься спортом и любовью.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности - "от работы не изолировался".



Как сообщалось, что 9 ноября у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.