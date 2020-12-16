Зеленському на підпис передали законопроект про "особливий статус" Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Глава ВР Дмитро Разумков підписав закон, яким продовжує до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"- відповідний закон передано на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Так, зазначається, що 16 грудня документ повернуто з підписом Голови Верховної Ради України та направлено на підпис Президенту.
Нагадаємо, народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 15 грудня, ухвалили в цілому законопроект № 4467 про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Відповідне рішення підтримали 304 народних депутатів України.
Як повідомлялося, напередодні на засіданні комітету організації державної влади схвалили законопроект про продовження закону про “особливий статус” Донбасу.
У Верховну Раду 7 грудня внесли законопроект про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей”.
Як пояснили у “Слузі народу”, документ внесли для того, щоб представники України на переговорах в Мінську могли спокійно продовжити роботу.