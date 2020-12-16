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Зеленскому на подпись передали законопроект об "особом статусе" Донбасса

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава ВР Дмитрий Разумков подписал закон, которым продлевает до 31 декабря 2021 действие статьи 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" - соответствующий закон передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Зеленскому на подпись передали законопроект об "особом статусе" Донбасса

Так, отмечается, что 16 декабря документ возвращен с подписью Председателя Верховной Рады Украины и направлен на подпись Президенту.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 15 декабря, приняли в целом законопроект № 4467 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Соответствующее решение поддержали 304 народных депутатов Украины.

Как сообщалось, накануне на заседании комитета организации государственной власти одобрили законопроект о продлении закона об "особом статусе" Донбасса.

В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Как пояснили в "Слуге народа", документ внесли для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

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