Зеленському передали на підпис три законопроекти, ухвалені вчора у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав три закони, ухвалені на позачерговому засіданні парламенту в понеділок, 30 березня. Відтак, законопроекти передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, відповідно до вимог Конституції, терміново підписав ухвалені на позачерговому засіданні Парламенту 30 березня закони України (відповідні законопроекти зареєстровані за №3268, 3254 та 3277). Зокрема, це закони щодо використання лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 на території України, забезпечення харчування для військовослужбовців, а також змін до організації роботи парламентських комітетів в умовах карантину. Ці закони вже передано на підпис Президенту України", - йдеться у повідоменні.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону №3268 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби.
Окрім того, парламентарі ухвалили в цілому законопроект №3254 про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.
Також ВРУ ухвалила в цілому законопроект №3277 про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України".