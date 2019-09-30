Зеленського закликали відреагувати на агресивну поведінку Мендель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Пезидента України Володимира Зеленського закликали відреагувати на перешкоджання роботи журналістів з боку співробітників Офісу Президента у зв’язку з діями прессекретаря Глави держави Юлії Мендель. Звернення української медіаспільноти було оприлюднено сьогодні Інститутом масової інформації, передає УНН.
“Медіарух та інші представники медіа висловлюють стурбованість через нову тенденцію в поведінці працівників Офісу Президента з журналістами”, — йдеться у зверненні.
Так, за інформацією, оприлюдненою ІМІ, щонайменше троє журналістів українських та іноземних медіа повідомили, що нещодавно зіткнулися з “неетичною та агресивною поведінкою прессекретарки президента Юлії Мендель, яка відштовхувала їх, в т. ч. щоб обмежити можливість поставити Президентові запитання”.
Це, зокрема, були Наталія Шимків з “Лівого берега”, Крістофер Міллер і Сергій Андрушко з “Радіо Свобода”.
“У згаданих випадках дії щодо обмеження доступу журналістів до Президента вчиняли не працівники державної охорони, що свідчить про відсутність загроз його безпеці, а саме прессекретарка Президента Юлія Мендель. Подібні дії можуть бути розцінені як такі, що мають ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”, — заявляють в ІМІ.
Також увагу Президента звернули на те, що відкрите спілкування з журналістами — це не лише ознака демократичності влади, а й її обов’язок.
“З огляду на повторюваність випадків неетичного поводження з журналістами з боку працівників Офісу Президента та депутатів фракції „Слуга народу“, ми закликаємо команду Зеленського до налагодження більш конструктивних взаємовідносин з медіа. Ми змушені відзначити, що реакція представників влади на попередні інциденти свідчила про неповне розуміння ними ролі незалежних медіа в суспільстві та про недостатню готовність до нормалізації стосунків із журналістською спільнотою. Ми закликаємо Президента України Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на загрозливу тенденцію перешкоджання роботі журналістів та медіа з боку працівників Офісу Президента”, — сказано в зверненні.
Також повідомляється, що заяву підтримали журналісти Олексій Мацука, Наталія Лигачова, Тетяна Трощинська, Оксана Романюк, Світлана Остапа, Галина Петренко, Валерій Калниш, Гайгисиз Гелдієв, Олександр Михельсон та Лариса Денисенко, а також низка видань та громадських організацій.
Раніше НСЖУ закликала Мендель та Офіс Президента переглянути ставлення до журналістів та вибачитися.
Як повідомляв УНН, минулого тижня було оприлюднено відео на якому Мендель не підпускає українського журналіста Сергія Андрушка до Президента України. Також Крістофер Міллер, який до цього також був втягнений у подібний інцидент з Мендель, заявив, що подібна поведінка перешкоджає роботі журналістів та не відповідає тому, як поводяться прессекретарі, наприклад, у США.