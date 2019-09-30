Зеленского призвали отреагировать на агрессивное поведение Мендель

"Медиадвижение и другие представители медиа выражают обеспокоенность новой тенденцией в поведении работников Офиса Президента с журналистами", - говорится в обращении.

Так, по информации, обнародованной ИМИ, по меньшей мере трое журналистов украинских и иностранных СМИ сообщили, что недавно столкнулись с "неэтичным и агрессивным поведением пресс-секретаря Президента Юлии Мендель, которая отталкивала их, в т. ч., чтобы ограничить возможность поставить Президенту вопрос".

Это, в частности, были Наталья Шимкив с "Левого берега", Кристофер Миллер и Сергей Андрушко с "Радио Свобода".

"В упомянутых случаях действия по ограничению доступа журналистов к Президенту совершали не работники государственной охраны, что свидетельствует об отсутствии угроз его безопасности, а именно пресс-секретарь Президента Юлия Мендель. Подобные действия могут быть расценены как имеющие признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - заявляют в ИМИ.

Также внимание Президента обратили на то, что открытое общение с журналистами - это не только признак демократичности власти, но и ее долг.

"Учитывая повторяемость случаев неэтичного поведения с журналистами со стороны работников Офиса Президента и депутатов фракции "Слуга народа", мы призываем команду Зеленского к налаживанию более конструктивных взаимоотношений с медиа. Мы вынуждены отметить, что реакция представителей власти на предыдущие инциденты свидетельствовала о неполном понимании ими роли независимых медиа в обществе и о недостаточной готовности к нормализации отношений с журналистским сообществом. Мы призываем Президента Украины Владимира Зеленского лично публично отреагировать на угрожающую тенденцию препятствования работе журналистов и медиа со стороны работников Офиса Президента", - сказано в обращении.

Также сообщается, что заявление поддержали журналисты Алексей Мацука, Наталья Лигачева, Татьяна Трощинская, Оксана Романюк, Светлана Остапа, Галина Петренко, Валерий Калныш, Гайгисиз Гелдиев, Александр Михельсон и Лариса Денисенко, а также ряд изданий и общественных организаций.

Ранее НСЖУ призвала Мендель и Офис Президента пересмотреть отношение к журналистам и извиниться.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе было обнародовано видео на котором Мендель не подпускает украинского журналиста Сергея Андрушко к Президенту Украины. Также Кристофер Миллер, который до этого также был вовлечен в подобный инцидент с Мендель, заявил, что подобное поведение препятствует работе журналистов и не соответствует тому, как ведут себя пресс-секретари, например, в США.