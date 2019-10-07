Зеленського закликали надавати пенсіонерам безкоштовний хліб і молоко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять надавати пенсіонерам двічі на тиждень безкоштовний хліб і молоко. Відповідна петиція №22/075450-еп розміщена на сайті Голови держави, передає УНН.
“Пане Президенте! Прошу розглянути питання соціального захисту пінсіонерів у державі. А саме, забезпечити два рази на тиждень кожного пенсіонера батоном та літром молока за рахунок державного бюджету”, — йдеться в повідомленні.
Відповідна петиція була розміщена 4 жовтня і вже набрала 127 голосів з 25 000 потрібних. Збір підписів триватиме ще протягом 89 днів.
Нагадаємо, понад 60% отримувачів щомісячних страхових виплат від Фонду соціального страхування України досягли пенсійного віку.