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Пенсіонери становлять понад 60% отримувачів страхових виплат

Київ • УНН

 • 12598 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Понад 60% отримувачів щомісячних страхових виплат від Фонду соціального страхування України досягли пенсійного віку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Фонду.

Пенсіонери становлять понад 60% отримувачів страхових виплат

"Фонд соціального страхування України фінансує щомісячні страхові виплати для понад 205 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей. З них 125 тисяч, або 61% осіб досягли пенсійного віку",- йдеться в повідомленні.

Щомісячна страхова виплата здійснюється Фондом з метою компенсації потерпілому втраченого через травму або профзахворювання заробітку.

Нагадаємо, у проекті бюджету на 2020 рік закладене зростання прожиткового мінімуму і відповідно до цього підвищення усіх соціальних виплат для цілого ряду категорій населення.

Українські Національні Новини

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