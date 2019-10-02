Пенсіонери становлять понад 60% отримувачів страхових виплат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Понад 60% отримувачів щомісячних страхових виплат від Фонду соціального страхування України досягли пенсійного віку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Фонду.
"Фонд соціального страхування України фінансує щомісячні страхові виплати для понад 205 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей. З них 125 тисяч, або 61% осіб досягли пенсійного віку",- йдеться в повідомленні.
Щомісячна страхова виплата здійснюється Фондом з метою компенсації потерпілому втраченого через травму або профзахворювання заробітку.
Нагадаємо, у проекті бюджету на 2020 рік закладене зростання прожиткового мінімуму і відповідно до цього підвищення усіх соціальних виплат для цілого ряду категорій населення.