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Пенсионеры составляют более 60% получателей страховых выплат

Киев • УНН

 • 12598 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Более 60% получателей ежемесячных страховых выплат от Фонда социального страхования Украины достигли пенсионного возраста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Пенсионеры составляют более 60% получателей страховых выплат

"Фонд социального страхования Украины финансирует ежемесячные страховые выплаты для более 205 тысяч пострадавших на производстве и членов их семей. Из них 125 тысяч или 61% лиц достигли пенсионного возраста", - говорится в сообщении.

Ежемесячная страховая выплата осуществляется Фондом в целях компенсации пострадавшему утраченного из-за травмы или профзаболевания заработка.

Напомним, в проекте бюджета на 2020 год заложен рост прожиточного минимума и соответственно этому повышение всех социальных выплат для целого ряда категорий населения.

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