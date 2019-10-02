Пенсионеры составляют более 60% получателей страховых выплат
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Более 60% получателей ежемесячных страховых выплат от Фонда социального страхования Украины достигли пенсионного возраста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда.
"Фонд социального страхования Украины финансирует ежемесячные страховые выплаты для более 205 тысяч пострадавших на производстве и членов их семей. Из них 125 тысяч или 61% лиц достигли пенсионного возраста", - говорится в сообщении.
Ежемесячная страховая выплата осуществляется Фондом в целях компенсации пострадавшему утраченного из-за травмы или профзаболевания заработка.
Напомним, в проекте бюджета на 2020 год заложен рост прожиточного минимума и соответственно этому повышение всех социальных выплат для целого ряда категорий населения.