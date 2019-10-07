Зеленского призвали предоставлять пенсионерам бесплатный хлеб и молоко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят предоставлять пенсионерам дважды в неделю бесплатный хлеб и молоко. Соответствующая петиция №22/075450-эп размещена на сайте Главы государства, передает УНН.
"Господин Президент! Прошу рассмотреть вопрос социальной защиты пинсионерив в государстве. А именно, обеспечить два раза в неделю каждого пенсионера батоном и литром молока за счет государственного бюджета", - говорится в сообщении.
Соответствующая петиция была размещена 4 октября и уже набрала 127 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 89 дней.
Напомним, более 60% получателей ежемесячных страховых выплат от Фонда социального страхования Украины достигли пенсионного возраста.