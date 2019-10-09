Зеленського закликали дати можливість ЗСУ звільнити окупований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять дати можливість Збройним силам України звільнити окупований Донбас. Відповідна петиція №22/075728-еп розміщена на сайті Голови держави, передає УНН.
“...Ми з Росією один на один і тільки нам вирішувати коли і як відновлювати свою територіальну цілісність. Як показав досвід конфлікт на сході України неможливо врегулювати дипломатичним шляхом. Росія розуміє тільки мову сили. Слов’янськ, Краматорськ, Маріуполь, Бахмут, Лисичанськ, Щастя, Станиця Луганська та решта населених пунктів в Донецькій та Луганській областях звільнені завдяки героїзму наших військових, а не дипломатією. Армія хоче і може йти вперед, а не назад. Тільки розв’яжіть їй руки і дайте виконати свою роботу. Ворог про припинення вогню повинен благати! Або є інший варіант, продовжувати здавати наші території. Що оберете ви?” — написав автор петиції.
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Відповідна петиція була розміщена 9 жовтня і набрала 3 голоси з 25 000 потрібних. Автор петиції Михайло Кекух.
Нагадаємо, у МЗС повідомили, що жодних автономій на Донбасі формула Штайнмайєра не передбачає.