Зеленского призвали дать возможность ВСУ освободить оккупированный Донбасс

“... Мы с Россией один на один и только нам решать, когда и как восстанавливать свою территориальную целостность. Как показал опыт, конфликт на востоке Украины невозможно урегулировать дипломатическим путем. Россия понимает только язык силы. Славянск, Краматорск, Мариуполь, Бахмут, Лисичанск, Счастье, Станица Луганская и остальные населенные пункты в Донецкой и Луганской областях освобождены благодаря героизму наших военных, а не дипломатией. Армия хочет и может идти вперед, а не назад. Только развяжите ей руки и дайте выполнить свою работу. Враг о прекращении огня должен умолять! Или есть другой вариант, продолжать сдавать наши территории. Что выберете вы?” — написал автор петиции.

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Соответствующая петиция была размещена 9 октября и набрала 3 голоса из 25 000 необходимых. Автор петиции Михаил Кекух.

Напомним, в МИД сообщили, что никаких автономий на Донбассе формула Штайнмайера не предусматривает.