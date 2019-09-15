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Зеленського просять ввести в обіг монети номіналом 20 копійок

Зеленського просять ввести в обіг монети номіналом 20 копійок

Київ • УНН

 • 18735 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять ввести в обіг монети 20 копійок доки не виведуть з обігу монети номіналом 25 коп. Про це передає УНН з посиланням на сайт Глави держави, де і розміщена петиція №22/073388-еп.

“Національний банк України виводить з обігу монети 1, 2, 5, 25 коп. Ціни заокруглюються, тому для полегшення готівкових операцій пропоную ввести монети 20 коп. з 3 жовтня 2022 року. Матеріал такий самий як у 25 коп. Масса 3 грами. Дизайн такий, щоб люди не переплутали”, — йдеться в тексті петиції.

Петиція розміщена 13 вересня і набрала 1 підпис з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 91 дня.

Нагадаємо, Національний банк України випустить в обіг монети номіналом 5 гривень у 2019 році, 10 гривень — у 2020 році.

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