Зеленского просят ввести в оборот монеты номиналом 20 копеек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят ввести в оборот монеты номиналом 20 копеек пока не выведут из оборота монеты номиналом 25 коп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства, где и размещена петиция №22 / 073388-эп.
“Национальный банк Украины выводит из обращения монеты 1, 2, 5, 25 коп. Цены округляются, поэтому для облегчения наличных операций предлагаю ввести монеты 20 коп. с 3 октября 2022 года. Материал такой же, как в 25 коп. Масса 3 грамма. Дизайн такой, чтобы люди не перепутали”, - говорится в тексте петиции.
Петиция размещена 13 сентября и набрала 1 подпись с 25000 необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 91 дня.
Напомним, Национальный банк Украины выпустит в оборот монеты номиналом 5 гривен в 2019 году, 10 гривен — в 2020 году.