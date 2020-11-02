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Зеленського чекають на засіданні фракції “Слуга народу”

Зеленського чекають на засіданні фракції “Слуга народу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні буде присутнім на засіданні парламентської фракції “Слуга народу”. Про це УНН повідомило джерело в депутатському корпусі парламенту.

За інформацією співрозмовника агентства, інформація про приїзд Зеленського на фракцію не була оголошена централізовано.

"Так, така інформація (про приїзд Зеленського — ред.) є. Інших деталей наразі нема, до вечора ще далеко“, - повідомило джерело.

Додамо, сьогодні о 19:00 на засіданні пропрезидентської фракції нардепи будуть розглядати законопроект, поданий Президентом, який дасть змогу розпустити діючий склад суддів Конституційного суду України.

У документі рішення КСУ щодо е-декларування чиновників назвали “нікчемним”.

Водночас, в мережі з’явилося аудіозвернення Зеленського до фракції, в якому він звинуватив КСУ в роботі за гроші і попередив про кровопролиття на вулицях, якщо ВР не підтримає законопроект про розпуск суддів КСУ.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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