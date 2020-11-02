Зеленского ждут на заседании фракции "Слуга народа"

По информации собеседника агентства, информация о приезде Зеленского на фракцию не была объявлена централизованно.

"Да, такая информация (о приезде Зеленского - ред.) есть. Других деталей пока нет, до вечера еще далеко", - сообщил источник.

Добавим, сегодня в 19:00 на заседании пропрезидентской фракции нардепы будут рассматривать законопроект, поданный Президентом, который позволит распустить действующий состав судей Конституционного суда Украины.

В документе решение КСУ относительно электронного декларирования чиновников назвали "ничтожным".

В то же время, в сети появилось аудиообращение Зеленского к фракции, в котором он обвинил КСУ в работе за деньги и предупредил о кровопролитии на улицах, если ВР не поддержит законопроект о роспуске судей КСУ.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.