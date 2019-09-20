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Зеленський звільнив першого заступника начальника Управління держохорони

Зеленський звільнив першого заступника начальника Управління держохорони

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Вячеслава Штучного з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України. Про це йдеться в указі президента № 711/2019 від 20 вересня, передає УНН.

“Звільнити Штучного Вячеслава Васильовича з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України”, — йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки України.

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