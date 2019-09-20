Зеленський звільнив першого заступника начальника Управління держохорони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Вячеслава Штучного з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України. Про це йдеться в указі президента № 711/2019 від 20 вересня, передає УНН.
“Звільнити Штучного Вячеслава Васильовича з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України”, — йдеться в указі.
Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки України.