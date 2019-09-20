Зеленский уволил первого заместителя начальника Управления госохраны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вячеслава Штучного с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины. Об этом говорится в указе президента № 711/2019 от 20 сентября, передает УНН.
“Освободить искусственного Вячеслава Васильевича от должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины”, — говорится в указе.
Напомним, ранее сегодня Зеленский назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки Украины.