Зеленский уволил первого заместителя начальника Управления госохраны

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вячеслава Штучного с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины. Об этом говорится в указе президента № 711/2019 от 20 сентября, передает УНН.