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Зеленський звільнив очільника СБУ у Хмельницькій області

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський звільнив Тараса Цюцюру з посади голови управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, пише УНН з посиланням на указ Президента №297/2023 від 25 травня.

Цитата

“Звільнити Цюцюру Тараса Романовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області”, – йдеться в тексті документа.

Нагадаємо

Тарас Цюцюра був призначений головою СБУ Хмельницької області у жовтні 2020 року.

До нього цю посаду обіймав Ігор Вуїв.

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