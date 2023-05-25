Зеленський звільнив очільника СБУ у Хмельницькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський звільнив Тараса Цюцюру з посади голови управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, пише УНН з посиланням на указ Президента №297/2023 від 25 травня.
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“Звільнити Цюцюру Тараса Романовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області”, – йдеться в тексті документа.
Нагадаємо
Тарас Цюцюра був призначений головою СБУ Хмельницької області у жовтні 2020 року.
До нього цю посаду обіймав Ігор Вуїв.
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