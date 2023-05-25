Зеленский уволил главу СБУ в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский уволил Тараса Цюцюру с должности председателя управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области, пишет УНН со ссылкой на указ Президента №297/2023 от 25 мая.
Цитата
“Уволить Цюцюру Тараса Романовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области”, – говорится в тексте документа.
Напомним
Тарас Цюцюра был назначен главой СБУ Хмельницкой области в октябре 2020 года.
До него эту должность занимал Игорь Вуев.
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