Зеленский уволил главу СБУ в Хмельницкой области

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“Уволить Цюцюру Тараса Романовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области”, – говорится в тексте документа.

Напомним

Тарас Цюцюра был назначен главой СБУ Хмельницкой области в октябре 2020 года.

До него эту должность занимал Игорь Вуев.

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