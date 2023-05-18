На Хмельниччині через нічну атаку рф є влучання - ОВА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. У Хмельницькій області у ніч на 18 травня під час ракетної атаки російських військ є влучання в об'єкт інфраструктури, повідомили у Хмельницькій ОВА у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО. Крім того, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає", - ідеться у повідомленні ОВА.

Інформація про руйнування встановлюється.

Доповнення

Сьогодні вночі російські війська завдали чергового ракетного удару по Україні.

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, ворог завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Окрім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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