В Хмельницкой области из-за ночной атаки рф есть попадание - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Хмельницкой области в ночь на 18 мая во время ракетной атаки российских войск есть попадание в объект инфраструктуры, сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня утром, во время воздушной тревоги враг нанес удар по Хмельницкой области. Прозвучала серия взрывов. Работали силы ПВО. Кроме того, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ОВА.
Информация о разрушениях устанавливается.
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Сегодня ночью российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине.
За прошедшие сутки, по данным Генштаба, враг нанес 15 ракетных ударов, в частности по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.