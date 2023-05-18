В Хмельницкой области из-за ночной атаки рф есть попадание - ОВА

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"Сегодня утром, во время воздушной тревоги враг нанес удар по Хмельницкой области. Прозвучала серия взрывов. Работали силы ПВО. Кроме того, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ОВА.

Информация о разрушениях устанавливается.

Дополнение

Сегодня ночью российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине.

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, враг нанес 15 ракетных ударов, в частности по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.