Зеленський звернувся до народу Ірану: “ви маєте бути на іншій стороні історії, не зі злом”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу Ірану з закликом не сприяти російському терору і не поставляти зброю ворогу. Зокрема, йшлося про дрони “Shahed-136/131”, пише УНН.
Цитата
“Для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на стороні держави зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати.
Хоча ми й навчились збивати більшість дронів камікадзе, але все ж таки є й влучання…
Я впевнений, ви маєте бути на іншій стороні історії, не зі злом”, - сказав Президент України.
Деталі
Зеленський зазначив, що терор та вбивства здійснюється руками росії, але іранською зброєю. Від такої співпраці Іран отримує лише ще більшу ізоляцію від світу.
Для росії мішенями стає все: від пунктів видачі гуманітарної допомоги до лікарень.
Доповнення
Президент зазначив, що за час війни по Україні було випущено близько 1160 ударних дронів-камікадзе, з яких ППО знищила практично 900.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомадувача, де почали роботу над концепцією розвитку української авіації, беручи до уваги перехід на нові типи літаків.