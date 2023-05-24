Зеленський провів Ставку: взялися за концепцію розвитку авіації з переходом на нові літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомадувача, де почали роботу над концепцією розвитку української авіації, беручи до уваги перехід на нові типи літаків, пише УНН.
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"Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ «Хортиця» й «Таврія». Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва", - написав Зеленський.
З його слів, "почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків".
"Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", - вказав Президент.
Доповнення
Обговорення нової концепції відбувається на тлі повідомлень про можливі поставки Україні у перспективі західних винищувачів. Як варіант розглядається F-16.
США 21 травня оголосили про рішення розпочати навчання українських пілотів винищувачам F-16, а також дозволити союзникам відправляти ці літаки України. Оголошення збішлося із часом приїзду Президента України Володимир Зеленського на саміт G7 у Японії і переговорів з західними лідерами, зокрема, президентом США Джо Байденом.