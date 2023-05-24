Зеленский провел Ставку: взялись за концепцию развития авиации с переходом на новые самолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где начали работу над концепцией развития украинской авиации, принимая во внимание переход на новые типы самолетов, пишет УНН.
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"Очередная Ставка. Об оперативной ситуации доложили Главком, ГУР МО, командующие ОСУВ «Хортица» и «Таврия». От Минобороны услышали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства", - написал Зеленский.
По его словам, "начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов".
"Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и т.д.", - указал Президент.
Дополнение
Обсуждение новой концепции проходит на фоне сообщений о возможных поставках Украине в перспективе западных истребителей. Как вариант рассматривается F-16.
США 21 мая объявили о решении начать обучение украинских пилотов истребителям F-16, а также разрешить союзникам отправлять эти самолеты Украины. Объявление совпало со временем приезда Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Японии и переговоров с западными лидерами, в частности, президентом США Джо Байденом.