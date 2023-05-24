Зеленский обратился к народу Ирана: "вы должны быть на другой стороне истории, не со злом"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Ирана с призывом не способствовать российскому террору и не поставлять оружие врагу. В частности, речь шла о дронах “Shahed-136/131”, пишет УНН.
Цитата
“Для чего вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства зла? Мир же видит, что происходит, и вы все видите. Поддержку зла невозможно отрицать.
Хотя мы и научились сбивать большинство дронов камикадзе, но всё же есть и попадания…
Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории, не со злом”, - сказал Президент Украины.
Детали
Зеленский отметил, что террор и убийства осуществляется руками россии, но иранским оружием. От такого сотрудничества Иран получает лишь еще большую изоляцию от мира.
Для россии мишенями становится все: от пунктов выдачи гуманитарной помощи до больниц.
Дополнение
Президент отметил, что за время войны по Украине было выпущено около 1160 ударных дронов-камикадзе, из которых ПВО уничтожила практически 900.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где начали работу над концепцией развития украинской авиации, принимая во внимание переход на новые типы самолетов.