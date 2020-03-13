Зеленський звернеться до українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні, за годину-дві, планується звернення Президента України Володимира Зеленського до українців. Про це УНН повідомили в ОП.
"Сьогодні очікується звернення Президента України до українців", - повідомив співрозмовник в Офісі Президента.
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Ймовірно, темою звернення стане поширення коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.