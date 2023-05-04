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Зеленський зустрівся зі спікерами парламенту Нідерландів: говорили про ЄС і НАТО

Зеленський зустрівся зі спікерами парламенту Нідерландів: говорили про ЄС і НАТО

Київ • УНН

 • 1033132 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікерами обох палат парламенту Нідерландів, яким подякував за підтримку і наголосив на важливості започаткування до кінця поточного року переговорів про вступ до ЄС та підготовці до Вільнюського саміту НАТО, пише УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Деталі

Під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Нідерландів Верою Бергкамп і спікером Сенату Яном Ентоні Брауном.

Глава держави подякував очільникам нідерландського парламенту за чітку й активну позицію законодавчого органу на підтримку України та важливі кроки, що допомогли нашій державі дати відсіч агресії рф.

«Сьогодні Нідерланди – серед лідерів підтримки України й один із наших ключових союзників у захисті цінностей свободи», – наголосив він.

Володимир Зеленський високо оцінив ухвалення парламентом Нідерландів низки резолюцій на підтримку України, зокрема про лідерство країни у міжнародному переслідуванні за злочини росії в Україні та про заснування в Гаазі спеціального трибуналу, який зможе засудити найвище керівництво росії.

"Окрему подяку Президент висловив парламенту Нідерландів за підтримку в питанні надання Україні статусу кандидата в члени ЄС і зазначив, що наша держава робить усе можливе для завершення виконання рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на членство у Євросоюзі й розраховує на позитивну оцінку цих зусиль. Він наголосив на важливості започаткування до кінця поточного року переговорів про вступ до ЄС. Володимир Зеленський окремо акцентував на підготовці до Вільнюського саміту НАТО, відзначивши важливість ухвалення на саміті конкретних рішень щодо членства України в Альянсі та надання нашій державі гарантій безпеки до моменту вступу в НАТО", - повідомила пресслужба Офісу Президента.

Доповнення

Це перший візит Зеленського як Глави держави до Нідерландів. Речник Глави держави Сергій Нікіфоров розповів про дпрограму візиту

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Норвегія виділила 378 мільйонів євро на підтримку України

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