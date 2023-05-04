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Зеленский встретился со спикерами парламента Нидерландов: говорили о ЕС и НАТО

Зеленский встретился со спикерами парламента Нидерландов: говорили о ЕС и НАТО

Киев • УНН

 • 1033130 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикерами обеих палат парламента Нидерландов, которых поблагодарил за поддержку и подчеркнул важность начала до конца текущего года переговоров о вступлении в ЕС и подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

Во время официального визита в Королевство Нидерланды Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Нидерландов Верой Бергкамп и спикером Сената Яном Энтони Брауном.

Глава государства поблагодарил руководителей нидерландского парламента за четкую и активную позицию законодательного органа в поддержку Украины и важные шаги, которые помогли нашему государству дать отпор агрессии рф.

«Сегодня Нидерланды – среди лидеров поддержки Украины и один из наших ключевых союзников в защите ценностей свободы», – подчеркнул он.

Владимир Зеленский высоко оценил принятие парламентом Нидерландов ряда резолюций в поддержку Украины, в частности о лидерстве страны в международном преследовании за преступления россии в Украине и об учреждении в Гааге специального трибунала, который сможет осудить высшее руководство россии.

"Отдельную благодарность Президент выразил парламенту Нидерландов за поддержку в вопросе предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и отметил, что наше государство делает все возможное для завершения выполнения рекомендаций Европейской комиссии относительно статуса кандидата на членство в Евросоюзе и рассчитывает на положительную оценку этих усилий. Он подчеркнул важность начала до конца текущего года переговоров о вступлении в ЕС. Владимир Зеленский отдельно акцентировал на подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО, отметив важность принятия на саммите конкретных решений относительно членства Украины в Альянсе и предоставления нашему государству гарантий безопасности до момента вступления в НАТО", - сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Дополнение

Это первый визит Зеленского как Главы государства в Нидерланды. Пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров обнародовал программу визита

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