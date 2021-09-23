Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Джонсоном: що обговорили

Цитата:

“Обговорили посилення взаємодії України і Великобританії у сферах торгівлі, оборони, фінансів, енергетики. Підбили перші підсумки Угоди про вільну торгівлю – зростання товарообігу на 70%”, - написав Президент.

Деталі

Зеленський і Джонсон обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Глава держави подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні. Президент також подякував Джонсону за підтримку “Кримської платформи”.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій взаємодії з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту. Глава держави передав прем’єру Британії список з майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Російській Федерації.

Сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проекту "Північний потік – 2". Президент України наголосив, що цей проект є геополітичною зброєю Росії.

Співрозмовники також обговорили подальші заходи політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема проведення інавгураційного засідання Діалогу стратегічного партнерства.

Глава держави поінформував Бориса Джонсона про намір взяти участь у сегменті високого рівня 26-ї Конференції країн – учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться в Глазго 1-2 листопада.

Додамо

Велика Британія взяла участь в установчому саміті “Кримської платформи”, який відбувся 23 серпня у Києві. На захід приїхав міністр оборони країни Бен Воллес.

Що стосується торгівлі, то ЗВТ між Україною та Великою Британією, яка вирішила вийти з ЄС, почала діяти 1 січня 2021 року.



Доповнення

Зазначимо, що зустріч Зеленського та Джонсона була на грані зриву через замах в Україні на помічника президента Сергія Шефіра. Український гарант у відеозверненні заявив, що після виступу на ГА ООН одразу ж вирушає у столицю.

Але згодом наголосив, що не має права зривати зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.