Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Люксембургу

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"Вітаю в Києві прем’єр-міністра Люксембургу Ксав’є Бетеля! Бути зараз в Україні й з Україною – це означає бути на світлому боці історії. Дякую за цей важливий візит!" – написав Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні Бетель відвідав зруйновану російськими окупантами Бородянку на Київщині.