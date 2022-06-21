Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Люксембургу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Зеленського.
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"Вітаю в Києві прем’єр-міністра Люксембургу Ксав’є Бетеля! Бути зараз в Україні й з Україною – це означає бути на світлому боці історії. Дякую за цей важливий візит!" – написав Зеленський.
Нагадаємо
Сьогодні Бетель відвідав зруйновану російськими окупантами Бородянку на Київщині.