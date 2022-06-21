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Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга

Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга

Киев • УНН

 • 213252 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Цитата

"Приветствую в Киеве премьер-министра Люксембурга Ксавье Бетеля! Быть сейчас в Украине и с Украиной – это значит быть на светлой стороне истории. Спасибо за этот важный визит!" – написал Зеленский.

Напомним

Сегодня Бетель посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку в Киевской области.

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