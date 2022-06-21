Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.
Цитата
"Приветствую в Киеве премьер-министра Люксембурга Ксавье Бетеля! Быть сейчас в Украине и с Украиной – это значит быть на светлой стороне истории. Спасибо за этот важный визит!" – написал Зеленский.
Напомним
Сегодня Бетель посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку в Киевской области.