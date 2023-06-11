Зеленський зустрівся з міністром з питань зміни клімату ОАЄ: обговорили екологічні злочини рф в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, главою Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі. Обговорили екологічні злочини рф в Україні, формулу миру та план відбудови України. Про це повідомляє Офіс Президента України, передає УНН.
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"Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію", – сказав Зеленський.
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Також президент України привернув увагу міністра до наслідків скоєних росією екологічних злочинів під час повномасштабного вторгнення в Україну й наголосив на необхідності засудження агресора за злочин екоциду й на відшкодуванні заподіяних збитків.
Окрему увагу було приділено питанням реалізації української формули миру та плану відбудови України. Глава держави особливо наголосив на можливостях для еміратських інвестиційних фондів і ділових кіл брати участь в імплементації цих програм.
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