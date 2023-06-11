Зеленский встретился с министром по вопросам изменения климата ОАЭ: обсудили экологические преступления рф в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов, главой Офиса по международным делам при Президенте ОАЭ Мариам Альмхейри. Обсудили экологические преступления рф в Украине, формулу мира и план восстановления Украины. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.
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"Ценим этот визит и рассматриваем его как свидетельство поддержки Украины таким влиятельным государством, как ОАЭ. Искренне благодарны за полученную от Эмиратов помощь и рассчитываем, что ваше государство продолжит эту благородную миссию", – сказал Зеленский.
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Также президент Украины привлек внимание министра к последствиям совершенных россией экологических преступлений во время полномасштабного вторжения в Украину и подчеркнул необходимость осуждения агрессора за преступление экоцида и возмещения причиненного ущерба.
Отдельное внимание было уделено вопросам реализации украинской формулы мира и плана восстановления Украины. Глава государства особо отметил возможности для эмиратских инвестиционных фондов и деловых кругов участвовать в имплементации этих программ.
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