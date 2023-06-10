Тиснемо й спонукаємо, щоб міжнародна підтримка була на окупованій частині Херсонщини – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський, що Україна тисне й спонукає, щоб усе ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає УНН.
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"Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС. Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю – вона їх заохочує", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що "це ми маємо подолати, і подолаємо".
"Тиснемо й спонукаємо, щоб усе ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти", - повідомив Зеленський.
Доповнення
Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей через підрив росіянами Каховської ГЕС.