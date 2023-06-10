Давим и побуждаем, чтобы международная поддержка была на оккупированной части Херсонщины - Зеленский

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"Сейчас, к сожалению, видим, что на некоторых уровнях в мире есть просто позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС. Когда международные организации, которые должны защищать жизнь в глобальном масштабе, даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию, когда некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, которые бы осуждали это очередное российское преступление войны, террористы просто подпитываются этой слабостью мира, этим равнодушием – оно их поощряет", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что "это мы должны преодолеть, и преодолеем".

"Давим и побуждаем, чтобы все же международные организации, международная поддержка была на той части Херсонщины, где сейчас оккупанты", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Верховная Рада приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.