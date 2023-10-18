Зеленський зустрівся із прем’єром Румунії: говорили про розбудову нових логістичних шляхів транзиту українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку - говорили про оборонну підтримку, продовольчу безпеку та розбудову нових логістичних шляхів транзиту українського зерна, передає УНН.
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"Обговорили подальшу оборонну підтримку України з боку Румунії та питання продовольчої безпеки, а саме – важливість розбудови нових логістичних шляхів транзиту української агропродукції територією Румунії", - повідомив Зеленський у Telegram.
Він подякував Румунії за підтримку України, українського народу й за ті пакети військової допомоги, які посилили нас на полі бою.
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Доповнення
Кабміном у Києві спільно з румунською делегацією на чолі з прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку було проведено спільне засідання урядів. Було укладено сім документів, зокрема щодо збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.
За підсумком засідання уряду України та Румунії було підписано Спільну заяву щодо поглиблення співробітництва в різних галузях. Зокрема, домовилися підвищувати транзитний потенціал для експорту української аграрної продукції шляхом повноцінного використання шляхів солідарності ЄС.