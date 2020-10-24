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Зеленський зустрівся із координаторкою системи ООН в Україні

Зеленський зустрівся із координаторкою системи ООН в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У річницю заснування Організації Об’єднаних Націй Президент України Володимир Зеленський зустрівся із координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.

Глава держави відзначив, що радий нагоді поспілкуватись у 75-ту річницю створення ООН, адже Україна є однією з країн-засновниць Організації.

"Ми вдячні за підтримку України, українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Вдячні за всю роботу ООН, спрямовану на досягнення й усталення миру на сході України", – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що "режим тиші" діє на Донбасі вже майже 90 днів. Президент констатував: є провокації ворога, постріли і, на жаль, один загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українському війську.

Зазначається, що Оснат Лубрані відзначила важливість "режиму тиші" і для припинення війни, і для безпеки громадян, які живуть на сході. Пані Лубрані наголосила, що люди на Донбасі бачать, як покращилося життя після досягнення перемир’я.

Також вказується, що Лубрані "відзначила роботу керівника Офісу Президента Андрія Єрмака щодо "нормандського формату" та імплементації "мінських угод".

"І хоча ми не залучені до цього блоку роботи, ми повністю готові підтримувати саме ваше бачення... зрештою, цю ситуацію треба доводити до завершення", – додала координаторка системи ООН в Україні.

Оснат Лубрані констатувала, що співпраця Організації з Україною спрямована на гуманітарний сектор, відновлення, стабільність та розвиток, і відзначила результати цієї роботи.

Як повідомлялося раніше в УНН, 75-а річниця зі створення ООН: у МЗС України оцінили ефективність організації з моменту її створення.

Нагадаємо, День Організації Об’єднаних Націй відзначається 24 жовтня – з моменту вступу чинності Статуту ООН від 1945 року. Свого часу на конференції у Сан-Франциско 26 червня 1945 року зробив свій підпис і представник від радянської України.

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