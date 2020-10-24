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Зеленский встретился с координатором системы ООН в Украине

Зеленский встретился с координатором системы ООН в Украине

Киев  •  УНН

 • 15655 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В годовщину основания Организации Объединенных Наций Президент Украины Владимир Зеленский встретился с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

Глава государства отметил, что рад возможности пообщаться в 75-ю годовщину создания ООН, ведь Украина является одной из стран-основательниц Организации.

"Мы благодарны за поддержку Украины, украинского суверенитета, нашей территориальной целостности. Благодарны за всю работу ООН, направленную на достижение и упрочение мира на востоке Украины", - сказал Президент.

Владимир Зеленский отметил, что "режим тишины" действует на Донбассе уже почти 90 дней. Президент констатировал: есть провокации врага, выстрелы и, к сожалению, один погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии.

Отмечается, что Оснат Лубрани отметила важность "режима тишины" и для прекращения войны, и для безопасности граждан, живущих на востоке. Госпожа Лубрани подчеркнула, что люди на Донбассе видят, как улучшилась жизнь после достижения перемирия.

Также указывается, что Лубрани "отметила работу руководителя Офиса Президента Андрея Ермака по "нормандскому формату" и имплементации "минских соглашений".

"И хотя мы не вовлечены в этот блок работы, мы полностью готовы поддерживать именно ваше видение... в конце концов, эту ситуацию надо доводить до завершения", - добавила координатор системы ООН в Украине.

Оснат Лубрани констатировала, что сотрудничество Организации по Украине направлено на гуманитарный сектор, восстановление, стабильность и развитие, и отметила результаты этой работы.

Как сообщалось ранее в УНН, 75-я годовщина создания ООН: в МИДе Украины оценили эффективность организации с момента ее создания.

Напомним, День Организации Объединенных Наций отмечается 24 октября - с момента вступления в силу Устава ООН от 1945 года. В свое время на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года сделал свою подпись и представитель советской Украины.

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