Зеленський зустрівся із аграріями: говорили про ринок землі

Як зазначено у повідомленні, зустріч відбулася в Офісі Президента України з ініціативи аграріїв. У ній взяли участь представники всеукраїнських аграрних громадських організацій, галузевих асоціацій, фермерських господарств із різних регіонів України, малих та великих аграрних підприємств.

На зустрічі також були присутні: Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, уповноважений Президента із земельних питань Роман Лещенко, керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

Глава держави зазначив, що готовий вислухати позиції присутніх щодо проведення земельної реформи. Він висловив переконання, що для якісного впровадження вказаної реформи в Україні важливо не тільки вивчити досвід інших країн, а й вислухати думки тих, хто безпосередньо працює на землі, відзначили в Офісі.

“Під час спілкування учасники зустрічі розповіли про свої застереження та побоювання щодо того, як розвиватиметься ситуація після відкриття ринку землі в Україні. Зокрема, вони висловилися за поетапне запровадження ринку землі, коли на першому етапі право придбати землю надаватиметься виключно українцям, а іноземці одержать таку можливість лише на останньому етапі реформи”, — йдеться у повідомленні.

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Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан у цьому контексті висловив думку про те, що легалізація обігу земель сільськогосподарського призначення дасть поштовх до залучення додаткових міжнародних інвестицій в аграрну галузь, відзначили в Офісі.

“Щоб тут побудували великі заводи, які перероблятимуть продукцію, на яких працюватимуть тисячі робітників, і щоб ви продавали продукцію з доданою вартістю, — щоб це зробити, привести сюди іноземців і побудувати ці заводи — це дати їм можливість у певній формі володіти цією землею”, — пояснив він, зауваживши, що форма такого володіння ще обговорюватиметься.

Також наголошувалося на необхідності забезпечення доступних кредитів для малих і середніх фермерських господарств.

“Окремо обговорювалося питання площ земельних ділянок, які матиме можливість придбати фізична особа чи фермерське господарство, та необхідність недопущення монополізації ринку сільськогосподарської землі. Крім того, підкреслювалася важливість ухвалення антирейдерського законодавства” — йдеться у повідомленні.

Підсумовуючи зустріч, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що взяв до уваги всі точки зору, відзначили в Офісі.

Додамо, 25 вересня у Верховну Раду внесли урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Положеннями проекту закону визначається, зокрема, що з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності, тобто запускається ринок землі.

Нагадаємо, щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них – по 2-3 альтернативних.