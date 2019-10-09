Зеленский встретился с аграриями: говорили о рынке земли

Как отмечается в сообщении, встреча состоялась в Офисе Президента Украины по инициативе аграриев. В ней приняли участие представители всеукраинских аграрных общественных организаций, отраслевых ассоциаций, фермерских хозяйств из разных регионов Украины, малых и больших аграрных предприятий.

На встрече также присутствовали Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.

Глава государства отметил, что готов выслушать позиции присутствующих по проведению земельной реформы. Он выразил убеждение, что для качественного внедрения указанной реформы в Украине важно не только изучить опыт других стран, но и выслушать мнения тех, кто непосредственно работает на земле, отметили в Офисе.

"Во время общения участники встречи рассказали о своих предостережениях и опасениях относительно того, как будет развиваться ситуация после открытия рынка земли в Украине. В частности, они высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы", - говорится в сообщении.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан в этом контексте выразил мнение о том, что легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения даст толчок к привлечению дополнительных международных инвестиций в аграрную отрасль, отметили в Офисе.

"Чтобы здесь построили большие заводы, которые будут перерабатывать продукцию, на которых будут работать тысячи рабочих, и чтобы вы продавали продукцию с добавленной стоимостью, - чтобы это сделать, привести сюда иностранцев и построить эти заводы - это дать им возможность в определенной форме владеть этой землей", - пояснил он, отметив, что форма такого владения еще будет обсуждаться.

Также подчеркивалась необходимость обеспечения доступных кредитов для малых и средних фермерских хозяйств.

"Отдельно обсуждался вопрос площади земельных участков, которые будет иметь возможность приобрести физическое лицо или фермерское хозяйство, и необходимость недопущения монополизации рынка сельскохозяйственной земли. Кроме того, подчеркивалась важность принятия антирейдерского законодательства", - говорится в сообщении.

Подводя итоги встречи, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что принял во внимание все точки зрения, отметили в Офисе.

Добавим, 25 сентября в Верховную Раду внесли правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Положениями проекта закона определяется, в частности, что с 1 октября 2020 года отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности, то есть запускается рынок земли.

Напомним, по рынку земли существует уже семь законопроектов, на каждый из них - по 2-3 альтернативных.