Зеленський зізнався, що раніше говорив українською як Азаров

“Я народився у Кривому Розі, в російськомовній сім’ї. Пішов до школи за шість років до здобуття Україною незалежності. Я завжди з теплотою згадую шкільні та університетські роки, що подарували мені кохану дружину, вірних друзів, дали знання та вміння.

І була тільки одна річ, яку з часом я усвідомив та про яку жалкував, – у ці роки мені не випало щастя й можливості добре вивчати рідну українську мову. Вивчати так, щоб не лише розуміти, а й спілкуватися нею. Вільно та правильно. Не нагадуючи при цьому одного колишнього Прем’єр-міністра (Микола Азаров - ред.)”, - зазначив Президент.

Президент знову нагадав, що в Україні проживають представники різних народів, які говорять різними мовами й зауважив, що не означає, що вони не люблять мову та не є патріотами держави.

“Чи значить це, що вони не люблять або не поважають українську? Ні. Чи значить це, що вони не патріоти України? Ні. І, на відміну від політичних трибун та студій ток-шоу, в окопах на передовій, серед наших героїв, що з 2014 року захищають Україну, мовного поділу не виникає. Так само як і серед наших лікарів, які сьогодні мужньо протидіють коронавірусу, рятуючи життя людей”, - зазначив глава держави.

Також Зеленський згадав найвідоміших українських поетів й закликав усіх україномовних громадян допомогти у вивченні української тим, хто нею не володіє.

“Майже в кожного з нас є друг, товариш або колега, якому не пощастило володіти українською. Станьте для них провідником у цей світ, покажіть їм скарб українського слова, порадьте улюбленого українського письменника або поета. Закохайте їх в українську мову! Вона має бути мовою єднання, братерства, щирості, добра, свободи, поваги та любові одне до одного. Адже вона – найпрекрасніша у світі! З Днем української писемності та мови!” - підсумував Президент.

Додамо, що в День писемності та мови традиційно писали Всеукраїнський диктант національної єдності. Участь у ньому взяло чимало політичних діячів.