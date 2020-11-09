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Зеленский признался, что раньше говорил на украинском как Азаров

Зеленский признался, что раньше говорил на украинском как Азаров

Киев  •  УНН

 • 43163 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал поздравления с Днем украинской письменности и языка и признался, что раньше не мог общаться на украинском не напоминая при этом бывшего премьера Николая Азарова, передает УНН.

"Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, которые подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения.

И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, - в эти годы мне не посчастливилось и не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая на при этом одного бывшего премьер-министра (Николай Азаров - ред.)", - отметил Президент.

Президент также напомнил, что в Украине проживают представители разных народов, говорящих на разных языках и отметил, что это не означает, что они не любят язык и не являются патриотами государства.

"Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей", - отметил глава государства.

Также Зеленский вспомнил самых известных украинских поэтов и призвал всех украиноязычных граждан помочь в изучении украинского тем, кто им не владеет.

"Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровища украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык! Он должна быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он - самый прекрасный в мире! С Днем украинской письменности и языка!" - подытожил Президент.

Добавим, что в День письменности и языка традиционно писали Всеукраинский диктант национального единства. Участие в нем приняло немало политических деятелей.

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