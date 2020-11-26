Зеленський заїхав на вечерю до батьків і показав фото

“Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!” — написав Зеленський.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Дніпропетровщину сказав, що для нього — це місце сили і цей регіон може стати місцем сили всієї країни.