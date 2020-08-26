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Місце сили всієї країни: Зеленський придумав "бренд-епітет" для Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 16139 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Дніпропетровщину сказав, що для нього - це місце сили і цей регіон може стати місцем сили всієї країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Місце сили всієї країни: Зеленський придумав "бренд-епітет" для Дніпропетровщини

“Хоч для мене як для Президента України кожен регіон є рідним, але Дніпропетровщина – це особливе місце. Тут я народився й виріс. Тут пройшла моя юність, тут живуть мої мама й тато. Тут я зустрів кохану дружину й народилась моя перша дитина – моя донька. Для мене Дніпропетровщина – це місце сили. І я впевнений, що цей регіон може стати місцем сили всієї країни", – сказав Володимир Зеленський під представлення Стратегії розвитку регіону на 2021-2027 роки.

Він зазначив, що кожна область України повинна мати чіткий план дій на наступні роки, розвивати свої сильні сторони та долати слабкі. Саме тому триває серія презентацій стратегій розвитку українських регіонів.

За його словами, Дніпропетровська область є дійсно унікальною і потенціалом області є не тільки Дніпро, а й Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград та багато інших міст. Серед сильних сторін регіону Глава держави назвав гірничодобувну промисловість, металургію, енергетику, харчову промисловість та аграрну галузь. На його думку, перспективними для розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проекти.

“І мова не лише про Міжнародний аеропорт "Дніпро", куди мені дуже хотілося б прилетіти вже під час наступного візиту. Мова і про цікаві технології у будівництві доріг. Ви знаєте, що область є лідером у металургійному виробництві, після якого залишається велика кількість відходів. Їх можна складати горами і псувати навколишнє середовище, а можна використовувати під час будівництва інфраструктури, доріг. Це й економічно, й екологічно. І ми це будемо робити”, – додав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що має мрію, щоб Дніпропетровська область “стала космічним мозком і серцем не просто України, а й усієї Європи”.

“Чомусь забуваємо, що у нас є “Південмаш”, є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та досвід. Держава завжди буде їх підтримувати й розкриє цей потенціал максимально”, – сказав Президент.

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Повідомляється, що за словами голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Бондаренка, 10% ВВП України виробляється саме у Дніпропетровській області.

Також він зазначив, що під час сьогоднішнього відвідання Президентом України “Південмашу” обговорювалися можливості розвитку вітчизняної космічної галузі та варіанти державно-приватного партнерства.

“Серед регіональних пріоритетів на найближчі роки – будівництво агропереробних заводів, впровадження новітніх екологічних технологій у металургійному виробництві, експорт товарів для космічної галузі, будівництво міжнародного аеропорту у Дніпрі, розвиток річкового сполучення та інфраструктури, ремонт автомобільних доріг, реалізація проектів із захисту від радіаційної загрози на Придніпровському хімічному заводі, очищення води та повітря і скорочення викидів у атмосферу”, - цитує пресслужба слова Олександра Бондаренка.

За його словами, спільно з ЄС уже напрацьований проект щодо захисту від радіаційної загрози на Придніпровському хімічному заводі. Є проекти щодо забезпечення населення чистою водою та очищення повітря.

Повідомляється, що 5 основними об'єктами Дніпропетровщини стали: дніпровський аеропорт, стадіон “Металург” у Кривому Розі, обласна філармонія, Офіс євроінтеграції, підтримки бізнесу та міжнародного співробітництва, а також екопарк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський придумав "бренд-епітет" для Миколаєва та назвав його "містом відродження корабелів".

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