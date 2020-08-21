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"Місто відродження корабелів": Зеленський придумав "бренд-епітет" для Миколаєва

Київ • УНН

 • 24716 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський придумав "бренд-епітет" для Миколаєва та назвав його "містом відродження корабелів". Про це він сказав на брифінгу під час робочої поїздки у Миколаївську область, повідомляє кореспондент УНН.

"Місто відродження корабелів": Зеленський придумав "бренд-епітет" для Миколаєва

"Мені здається, діамантів багато не буває. Миколаїв? Який епітет? Не знаю, мені здається, кілька. Я б дуже хотів, щоб від словосполучення з приводу "місто корабелів" ми перейшли з вами до реальності і до практики. Я дійсно хотів би, щоб це було таким містом народження, або, напевно, ненародження, це буде несправедливо до історії Миколаєва та Миколаївщини - а місто "відродження корабелів". Мені здається, що ось такий ось "ренесанс", він сьогодні б дуже допоміг би. І емоційного сплеску для людей, які живуть тут, і не тільки до емоційного, а до реального повернення людей до життя на Миколаївщині. Так що я думаю, крім міста відродження, може бути, ще по шляху з'являться якісь думки", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що головне, щоб ці думки перетворилися у підтверджуючі справи з боку держави.

Нагадаємо, Зеленський назвав Херсонську область "діамантом українського Півдня".

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