Место силы всей страны: Зеленский придумал "бренд-эпитет" для Днепропетровской области

"Хотя для меня, как для Президента Украины, каждый регион является родным, но Днепропетровская область - это особое место. Здесь я родился и вырос. Здесь прошла моя юность, здесь живут мои мама и папа. Здесь я встретил любимую жену и родился мой первый ребенок - моя дочь. Для меня Днепропетровская область - это место силы. И я уверен, что этот регион может стать местом силы всей страны", - сказал Владимир Зеленский во время представления Стратегии развития региона на 2021-2027 годы.

Он отметил, что каждая область Украины должна иметь четкий план действий на последующие годы, развивать свои сильные стороны и преодолевать слабые. Именно поэтому продолжается серия презентаций стратегий развития украинских регионов.

По его словам, Днепропетровская область является действительно уникальной и потенциалом области является не только Днепр, но и Кривой Рог, Каменское, Никополь, Павлоград и многие другие города. Среди сильных сторон региона Глава государства назвал горнодобывающую промышленность, металлургию, энергетику, пищевую промышленность и аграрную отрасль. По его мнению, перспективными для развития является экологическая сфера и инфраструктурные проекты.

"И речь не только о Международном аэропорте "Днепр", куда мне очень хотелось бы прилететь уже во время следующего визита. Речь и о интересных технологиях в строительстве дорог. Вы знаете, что область является лидером в металлургическом производстве, после которого остается большое количество отходов. Их можно составлять горами и портить окружающую среду, а можно использовать во время строительства инфраструктуры, дорог. Это и экономично, и экологично. И мы это будем делать", - добавил Владимир Зеленский.

Он отметил, что мечтает, чтобы Днепропетровская область "стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, но и всей Европы".

"Почему забываем, что у нас есть "Южмаш", невероятные специалисты, имеющие уникальные знания и опыт. Государство всегда будет их поддерживать и раскроет этот потенциал по максимуму", - сказал Президент.

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Сообщается, что по словам председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко, 10% ВВП Украины производится именно в Днепропетровской области.

Также он отметил, что во время сегодняшнего посещения Президентом Украины "Южмаша" обсуждались возможности развития отечественной космической отрасли и варианты государственно-частного партнерства.

"Среди региональных приоритетов на ближайшие годы - строительство агроперерабатывающих заводов, внедрение новейших экологических технологий в металлургическом производстве, экспорт товаров для космической отрасли, строительство международного аэропорта в Днепре, развитие речного сообщения и инфраструктуры, ремонт автомобильных дорог, реализация проектов по защите от радиационной угрозы в Приднепровском химическом заводе, очистки воды и воздуха и сокращение выбросов в атмосферу", - цитирует пресс-служба слова Александра Бондаренко.

По его словам, совместно с ЕС уже наработан проект по защите от радиационной угрозы на Приднепровском химическом заводе. Есть проекты по обеспечению населения чистой водой и очистки воздуха.

Сообщается, что 5 основными объектами Днепропетровской области стали: Днепровский аэропорт, стадион "Металлург" в Кривом Роге, областная филармония, Офис евроинтеграции, поддержки бизнеса и международного сотрудничества, а также экопарк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский придумал "бренд-эпитет" для Николаева и назвал его "городом возрождения корабелов".