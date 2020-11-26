Зеленский заехал на ужин к родителям и показал фото

"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - написал Зеленский.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область сказал, что для него - это место силы и этот регион может стать местом силы всей страны.